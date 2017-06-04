Сборная Франции на ЧМ по практической стрельбе будет выступать с российскими карабинами

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КУБИНКА /Московская область/. 4 июня. /ТАСС/. Сборная Франции будет выступать на первом чемпионате мира по практической стрельбе из карабина с российским оружием марки KSZ-223 производства концерна "Калашников", сообщил представитель французской команды Жерар Жоэль.
"К сожалению, санкции повлияли как на состав команды, так и на то, что мы приехали сюда без нашего привычного оружия", - сказал он. Жоэль выразил признательность организаторам соревнования за то, что они предоставили французской команде выступать с карабинами KSZ с ручное перезарядкой.
"Мы уже получили возможность проверить их в действии, они нас устраивают, но мы, конечно, предпочли бы выступать с привычным для нас оружием", - сказал он.
Отвечая на вопрос, как встретила французскую команду Москва, он высказал восхищение организацией приема и московским метро. "У нас было четыре дня для того, чтобы познакомится с российской столицей и с новым для нас оружием", - сказал Жоэль.
Представитель концерна "Калашников" Владимир Дмитриев сообщил ранее журналистам, что это предприятие специально подготовило 60 карабинов для тех иностранных команд, которые из-за санкций не смогли привести с собой в Россию их оружие. Он сообщил, что лучший из числа таких участников чемпионата мира по практической стрельбе из карабина получит приз в 1 млн рублей, учрежденный концерном.
Как сообщил президент Федерации практической стрельбы России Виталий Крючин, с российским оружием будут также выступать, в частности, команды Нидерландов, Германии, Австрии и Дании.