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Кэти Дува: Ковалев изобьет американца Уорда в бое-реванше

Спорт
4 июня, 14:53 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Бой-реванш Ковалев - Уорд пройдет 17 июня в Лас-Вегасе

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Сергей Ковалев

Сергей Ковалев

© AP Photo/John Locher

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Сергей Ковалев изобьет американца Андре Уорда в бое-реванше за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Такое мнение ТАСС высказала промоутер Ковалева Кэти Дува.

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Бой-реванш Ковалев - Уорд пройдет 17 июня в Лас-Вегасе. Ранее портал Boxingscene.com со ссылкой на представителей Уорда сообщал, что тренер Ковалева Джон Дэвид Джексон за пару месяцев до боя-реванша с американцем вел переговоры по переходу в команду соперника.

"Команда Уорда хотела подкупить тренера Джона Дэвида Джексона и предложила очень много денег, видимо, они нервничают, - сказала Дува. - Но Джон остался верен Ковалеву. Я была у Сергея в тренировочном лагере в Окснарде, он отлично себя чувствует. Думаю, в этот раз он изобьет Уорда, потому что Андре серьезно его разозлил".

"Весь гнев Сергея обрушится на Уорда 17 июня", - добавила Дува.

В ноябре 2016 года Ковалев проиграл Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в весе до 79,38 кг.

На счету Ковалева 30 побед (26 - нокаутом), одно поражение и одна ничья. В послужном списке Уорда 31 победа (15 - нокаутом) и ни одного поражения.

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