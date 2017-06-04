Кэти Дува: Ковалев изобьет американца Уорда в бое-реванше

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Сергей Ковалев изобьет американца Андре Уорда в бое-реванше за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Такое мнение ТАСС высказала промоутер Ковалева Кэти Дува.

Бой-реванш Ковалев - Уорд пройдет 17 июня в Лас-Вегасе. Ранее портал Boxingscene.com со ссылкой на представителей Уорда сообщал, что тренер Ковалева Джон Дэвид Джексон за пару месяцев до боя-реванша с американцем вел переговоры по переходу в команду соперника.

"Команда Уорда хотела подкупить тренера Джона Дэвида Джексона и предложила очень много денег, видимо, они нервничают, - сказала Дува. - Но Джон остался верен Ковалеву. Я была у Сергея в тренировочном лагере в Окснарде, он отлично себя чувствует. Думаю, в этот раз он изобьет Уорда, потому что Андре серьезно его разозлил".

"Весь гнев Сергея обрушится на Уорда 17 июня", - добавила Дува.

В ноябре 2016 года Ковалев проиграл Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в весе до 79,38 кг.

На счету Ковалева 30 побед (26 - нокаутом), одно поражение и одна ничья. В послужном списке Уорда 31 победа (15 - нокаутом) и ни одного поражения.