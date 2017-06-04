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Авиагруппа "Стрижи" открыла I чемпионат мира по практической стрельбе в Кубинке

Спорт
4 июня, 15:01 UTC+3 КУБИНКА КУБИНКА 4, июня. /ТАСС

Одиночный пилотаж после эффектного роспуска группы показал командир "Стрижей" Сергей Осяйкин

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© Виталий Тимкив/ТАСС

КУБИНКА, 4 июня. /ТАСС/. Авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи" выступила на открытии I чемпионата мира по практической стрельбе из карабина в подмосковном парке "Патриот". Воздушные асы показали групповой высший пилотаж в составе шести легких истребителей МиГ-29, сообщили в Минобороны РФ.

Легкая облачность над парком не помешала успешному выступлению авиагруппы. "Стрижи" показали пилотажные порядки "Стрела", "Пирамида", "Пеленг" и "Звезда" на высоте 200 метров и скорости 600 км/ч.

Одиночный пилотаж после эффектного роспуска группы показал командир "Стрижей" Сергей Осяйкин.

Показательные выступления на площади конгрессно- выставочного центра "Патриот" продемонстрировал оркестр президентского полка РФ, первая рота парадного караула и почетный конный эскорт президентского полка РФ.

Церемония открытия I чемпионата мира по практической стрельбе из карабина прошла в конгрессно-выставочном центре "Патриот". В соревнованиях примут участие более 850 спортсменов из 45 стран Азии, Европы, Северной и Южной Америки и Австралии. От России заявлено 172 участника.

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