Команда США: соревнования в парке "Патриот" призваны наладить отношения между странами

КУБИНКА /Московская область/, 4 июня. /ТАСС/. Масштабные спортивные соревнования, подобные первому чемпионату мира по практической стрельбе из карабина, призваны улучшить отношения между всеми странами и наладить сотрудничество вне политики. Такое мнение в беседе с журналистами высказала капитан команды США по практической стрельбе из карабина Лия Виггинс.

"Это наши первые соревнования в России, мы очень долго к ним готовились. Нас принимают очень приветливо, это очень ценно для нас, и мы очень рады быть здесь. Я думаю, что такие мероприятия могут стать примером для нас всех", - сказала она.

По ее словам, американская команда в составе 16 человек преодолела долгий путь до России, оформив разрешения на провоз специального оружия для соревнований. "Мы никогда ничего подобного не видели, это очень большое и величественное место", - поделилась Виггинс своими впечатлениями о парке "Патриот".

Подобного мнения придерживаются и представители команды Великобритании. По словам члена команды Питера Джулиана, "национальный военный центр "Патриот" великолепен". Спортсмены Великобритании уже успели потренироваться в огневом центре парка "Патриот" на своем оружии.

Капитан команды Бразилии Диего Пикассо отметил высокий уровень организации соревнований и радушие российской стороны. "Мы впечатлены размерами парка "Патриот" и военной техникой. На состязаниях надеемся занять первое место", - подчеркнул он.