Саблистка Егорян, скорее всего, пропустит чемпионат Европы из-за травмы

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Яна Егорян, вероятно, не сможет выступить на чемпионате Европе из-за травмы пальца ноги. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации фехтования России (ФФР).

Спортсменка также была вынуждена пропустить турнир "Московская сабля", который завершится в воскресенье в Москве на малой арене "ВТБ Ледовый дворец".

"Егорян получила травму пальца ноги несколько дней назад. Скорее всего она не успеет восстановиться к чемпионату Европы, поэтому пропустит турнир. Врачи сказали дать ей две-три недели покоя. Также они сказали, что если она пропустит чемпионат Европы, то сумеет восстановиться к чемпионату мира. Если же Егорян выступит на европейском чемпионате, то травма может усугубиться", - сообщили в пресс-службе.

Чемпионат Европы пройдет с 12 по 17 июня в Тбилиси, чемпионат мира - с 19 по 26 июля в Лейпциге.