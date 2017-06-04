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СМИ: "Фенербахче" интересуется футболистом "Рубина" Сонгом

Спорт
4 июня, 16:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июня. /ТАСС

По данным портала Sporun Dibi, стамбульский клуб готов платить камерунцу €4 млн в год

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Алекс Сонг

Алекс Сонг

© AP Photo/Scott Heppell

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" может приобрести камерунского полузащитника казанского "Рубина" Алекса Сонга. Об этом сообщает турецкий портал Sporun Dibi.

Ранее сообщалось, что Сонгом интересуется французский "Марсель", но клуб не готов платить игроку такую зарплату, как в "Рубине". По информации СМИ, в Казани камерунец зарабатывает около €4 млн в год. "Фенербахче" готов предложить футболисту контракт на такую сумму.

Сонг перешел в "Рубин" летом 2016 года на правах свободного агента. До приезда в Россию камерунец выступал за такие клубы, как "Барселона" и лондонский "Арсенал". В прошедшем сезоне 29-летний полузащитник провел 16 матчей в составе казанской команды и отдал три голевые передачи.

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