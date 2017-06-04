Футболист сборной РФ Самедов готов тренироваться с Черчесовым 24 часа в сутки

БУДАПЕШТ, 4 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов готов тренироваться вместе с главным тренером команды Станиславом Черчесовым 24 часа в сутки. Об этом он рассказал журналистам.

"Подготовка к матчу с командой Венгрии прошла хорошо. Вместе со Станиславом Черчесовым я готов тренироваться 24 часа в сутки. Мы работали 10 дней, медицинский штаб следит за нашим состояние и говорит, что мы еще будем прибавлять в функциональном плане", - сказал Самедов.

Также игрок рассказал об адаптации молодых футболистов в составе команды.

"В быту у нас нет никаких проблем. Всех молодых игроков мы встретили хорошо. Никаких сложностей с адаптацией в команде у новых футболистов нет, мы знаем другу друга давно", - добавил он.

Товарищеский матч между сборными Венгрии и России пройдет 5 июня в Будапеште на стадионе "Гроупам Арена".