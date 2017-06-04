Футболист сборной России Комбаров тренируется с ограничениями накануне матча с венграми

БУДАПЕШТ, 4 июня. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Защитник сборной России по футболу Дмитрий Комбаров проводит тренировку с ограничениями накануне контрольного матча с командой Венгрии.

Национальная команда проводит тренировку на стадионе "Гроупам-Арена" в Будапеште, где сыграет с венграми. 30-летний Комбаров начал занятие в общей группе, однако через некоторое время стал заниматься по индивидуальной программе.

Матч сборной России против команды Венгрии пройдет в понедельник и начнется в 21:30 мск. Затем 9 июня россияне сыграют контрольный матч против команды Чили в Москве на стадионе ЦСКА. С 17 июня по 2 июля пройдет Кубок конфедераций, в котором сборная России примет участие. Матчи турнира пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.