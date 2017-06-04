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Шторк: российские футболисты сильны тактической выучкой и физической подготовкой

Спорт
4 июня, 19:01 UTC+3 ТЕЛКИ корр. ТАСС, Антон Рассказов

Главный тренер венгерской команды отказался комментировать отсутствие в российской сборной нападающего Артема Дзюбы и не стал выделять самого опасного игрока

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Бернд Шторк

Бернд Шторк

© EPA/TOMS KALNINS

ТЕЛКИ /Венгрия/, 4 июня. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Сборная России по футболу сильна командной игрой, тактической выучкой и физической подготовкой. Такое мнение высказал главный тренер команды Венгрии Бернд Шторк, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС на пресс-конференции накануне контрольной игры сборных.

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Встреча венгров и россиян пройдет в понедельник в Будапеште (начало в 21:30 мск).

"Я видел матчи вашей команды на чемпионате Европы, и могу сказать, что с тех пор в ней произошло очень много изменений, - поделился Шторк. - Прежде всего, поменялся главный тренер, началась смена поколений, вы перешли на схему с тремя центральными защитниками. Не хочу сравнивать ту команду и нынешней, но по последнему матчу с бельгийцами (28 марта в Сочи, 3:3 - Прим. ТАСС) я заметил, что ваша команда делает ставку на тактическую выучку и физическую подготовку, это ее сильные стороны. Ваша команда проделала хорошую работу в том матче и выглядела очень достойно".

"Думаю, предстоящая игра станет хорошей проверкой вашей сборной перед Кубком конфедераций", - добавил он.

Специалист отказался комментировать отсутствие в российской сборной нападающего Артема Дзюбы и не стал выделять самого опасного игрока. "Не хочу выделять кого-то одного, у вас вся команда очень опасная. Повторюсь, по- моему, вы делаете ставку на командные действия и тактическую выучку. Нам будет непросто", - сказал он.

"С Джуджаком и Пришкиным не советовался"

Шторк признался, что не советовался с игроками команды Балажем Джуджаком и Томашем Пришкиным, которые имеют опыт выступления в российских клубах. "Все-таки они играли в России достаточно давно, а сейчас у вас совсем другая команда, и много новых игроков", - пояснил он.

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Он рассказал, какие цели преследует в предстоящей игре. "Во-первых, нам надо наилучшим образом подойти к отборочному матчу чемпионата мира с командой Андорры (9 июня на выезде), наша цель - пробиться на турнир, и у нас сохраняются хорошие шансы. Во-вторых, в нашей команде сейчас ряд молодых игроков, которых мы бы хотели проверить", - рассказал тренер.

Сборная Венгрии после пяти туров занимает третье место в отборочной группе B с 7 очками. В группе также выступают команды Швейцарии (15 очков), Португалии (12), Фарерских островов (5), Латвии (3) и Андорры (1).

Сборная России продолжает подготовку к домашнему Кубку конфедерацию. Следующим после матча с венграми станет контрольная игра с чилийцами в Москве 9 июня. На турнире сборная выступит в группе А вместе с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

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