"Зенит" установил клубный рекорд посещаемости домашних матчей в Единой лиге ВТБ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Пятый матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между "Зенитом" и подмосковными "Химками" посетило рекордное количество зрителей для домашних матчей петербургской команды в турнире. Об этом ТАСС заявила генеральный директор лиги Илона Корстин.

"Химки" обыграли в гостях "Зенит" со счетом 90:84 и вышли в финал турнира.

"Болельщики "Зенита" становятся действительно дополнительным фактором в успехах команды. На пятой игре на трибунах была феноменальная атмосфера. Более того, игру в "Юбилейном" посетили 5,7 тыс. человек, что стало рекордом "Зенита" в Единой лиге ВТБ".

В финале турнира "Химки" сыграют с московским ЦСКА.