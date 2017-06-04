Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Московский "Локомотив" занял 3-е место в Кубке европейских чемпионов по пляжному футболу

Спорт
4 июня, 19:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июня. /ТАСС

В матче за бронзу турнира российский клуб победил саратовскую "Дельту" со счетом 5:4

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Московский "Локомотив" победил саратовскую "Дельту" со счетом 5:4 в матче за третье место Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу, который проходит в Португалии.

В составе "Локомотива" мячи забили Алексей Макаров, Борис Никоноров, Фернандо Луис де Оливейра Валенса, Даниэль Лима и Егор Шайков. У "Дельты" голами отметились Игор Мело Матеус (два мяча), Брайан Яно и Андрей Панкратов.

В финале турнира позднее в воскресенье украинский "Артур Мьюзик" сыграет с португальской "Брагой".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
14
Более 1,5 тыс. человек пострадали в давке в Турине после просмотра финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
10
Акинфеев тренируется отдельно от основной группы сборной России по футболу
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: последняя жертва конфликта под Тверью была убита после отказа копать себе могилу
2
Следователи завершили осмотр места массового убийства под Тверью
3
Выжившая при стрельбе под Тверью вызвала полицию
4
МВФ и Всемирный банк одобрили проект реформы пенсионной системы на Украине
5
Хейли: США не смягчат санкции против РФ до выполнения минских соглашений
6
Массовые убийства в России с 2010 года. Досье
7
СК проверяет данные СМИ о ранении школьницы на квесте в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама