Московский "Локомотив" занял 3-е место в Кубке европейских чемпионов по пляжному футболу

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МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Московский "Локомотив" победил саратовскую "Дельту" со счетом 5:4 в матче за третье место Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу, который проходит в Португалии.
В составе "Локомотива" мячи забили Алексей Макаров, Борис Никоноров, Фернандо Луис де Оливейра Валенса, Даниэль Лима и Егор Шайков. У "Дельты" голами отметились Игор Мело Матеус (два мяча), Брайан Яно и Андрей Панкратов.
В финале турнира позднее в воскресенье украинский "Артур Мьюзик" сыграет с португальской "Брагой".