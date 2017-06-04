Московский "Локомотив" занял 3-е место в Кубке европейских чемпионов по пляжному футболу

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Московский "Локомотив" победил саратовскую "Дельту" со счетом 5:4 в матче за третье место Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу, который проходит в Португалии.

В составе "Локомотива" мячи забили Алексей Макаров, Борис Никоноров, Фернандо Луис де Оливейра Валенса, Даниэль Лима и Егор Шайков. У "Дельты" голами отметились Игор Мело Матеус (два мяча), Брайан Яно и Андрей Панкратов.

В финале турнира позднее в воскресенье украинский "Артур Мьюзик" сыграет с португальской "Брагой".