Мамедов надеется, что смена поколений в сборной РФ по фехтованию завершится в 2019 году

МОСКВА, 4 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Смена поколений в сборной России по фехтованию должна завершится за год до Олимпийских игр - 2020 в Токио. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер национальной команды Ильгар Мамедов.

В воскресенье в Москве завершился турнир "Московская сабля", который является заключительным этапом серии Гран-при. Лучшей среди женщин в российской команде стала Анна Башта, которая сумела дойти до четвертьфинала соревнований. Днем ранее аналогичный результат показал Алексей Якименко, который дальше остальных представителей России прошел в мужском турнире.

"Когда в восьмерку проходит два человека, это приносит мало радости, остальные российские спортсмены где-то по дороге потерялись. Нужно философски подходить к этому вопросы и понимать, что сейчас в нашей команде идет смена поколений. В спорте такое бывает, у нас сейчас нет 15 спортсменов из 24, которые участвовали в Олимпиаде 2016 года. Их заменили юниоры - поэтому у нас такой результат на московском турнире", - сказал Мамедов.

"Хотелось бы за год до Олимпийских игр понять, кто будет на них сражаться, - продолжил специалист. - Но нам нужно еще пройти отбор, поэтому хотелось бы, чтобы тот состав, который будет завоевывать путевки, поехал на Игры. За эти два года мы должны пройти омоложение и составить костяк, который будет представлять страну на Олимпиаде".

Чемпионат Европы пройдет с 12 по 17 июня в Тбилиси, чемпионат мира - с 19 по 26 июля в Лейпциге.