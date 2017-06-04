Баскетболист "Зенита" Карасев останется в клубе на следующий сезон

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Атакующий защитник петербургского "Зенита" Серей Карасев останется в клубе на следующий сезон. Об этом баскетболист сообщил ТАСС.
"Зенит" в пятом матче полуфинальной серии Единой лиги уступил "Химкам" со счетом 84:90 и уступил в серии 2-3.
"Обидно, что проиграли, возможно, дело в усталости. Но это значит, что следующем году сделаем шаг вперед. Глаза у ребят горят, команда молодая, - сказал 23-летний Карасев. - У меня еще год контракта с "Зенитом" и я никуда уходить не планирую".
Баскетболист перешел в петербургский клуб в 2016 году из клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Бруклин".