Баскетболист "Зенита" Карасев останется в клубе на следующий сезон

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Атакующий защитник петербургского "Зенита" Серей Карасев останется в клубе на следующий сезон. Об этом баскетболист сообщил ТАСС.

"Зенит" в пятом матче полуфинальной серии Единой лиги уступил "Химкам" со счетом 84:90 и уступил в серии 2-3.

"Обидно, что проиграли, возможно, дело в усталости. Но это значит, что следующем году сделаем шаг вперед. Глаза у ребят горят, команда молодая, - сказал 23-летний Карасев. - У меня еще год контракта с "Зенитом" и я никуда уходить не планирую".

Баскетболист перешел в петербургский клуб в 2016 году из клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Бруклин".