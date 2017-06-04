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Венгерская футбольная федерация ожидает до 14 тысяч зрителей на матче со сборной России

Спорт
4 июня, 19:59 UTC+3 БУДАПЕШТ корр. ТАСС, Антон Рассказов

Встреча пройдет в понедельник на стадионе "Гроупама Арена" в Будапеште, которая вмещает 22 тысячи. зрителей

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Болельщики сборной России

Болельщики сборной России

© Григорий Сысоев/ТАСС

БУДАПЕШТ, 4 июня. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Порядка 12-14 тысяч зрителей ожидается на товарищеском матче сборных Венгрии и России. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе Венгерской футбольной федерации Гегор Шабо.

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Встреча пройдет в понедельник (начало - 21:30 мск) на стадионе "Гроупама Арена" в Будапеште, которая вмещает 22 тысячи зрителей. Российские болельщики могли купить билеты на матч до 3 июня в специальных офисах продаж. Продажа также будет открыта для россиян в кассах стадиона в день матча.

"Сейчас сложно сказать, сколько россиян поддержит вашу команду, я даже не берусь сказать, сколько зрителей будет всего, - признался Шабо. - Дело в том, что наши болельщики никогда не спешат с покупкой билетов на товарищеские игры. На последнем матче - с командой Швеции (15 ноября 2016 года, 0:2 - Прим. ТАСС) - арена собрала 14 тысяч. Ожидаем на предстоящий матч 12-14 тысяч".

Сборная России продолжает подготовку к домашнему Кубку конфедераций. После матча с венграми команда вернется в Москву, где 9 июня проведет товарищескую встречу со сборной Чили. На турнире россияне выступят в группе А вместе с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

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