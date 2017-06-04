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Француженка Лембах стала победительницей "Московской сабли"

Спорт
4 июня, 20:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июня. /ТАСС

Лучшая из россиянок Анна Башта стала восьмой

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Французская фехтовальщица Шарлотта Лембах в финале "Московской сабли"

Французская фехтовальщица Шарлотта Лембах в финале "Московской сабли"

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Французская фехтовальщица Шарлотта Лембах выиграла традиционный турнир "Московская сабля", заключительный этап серии Гран-при. Соревнования прошли на малой арене "ВТБ Ледовый дворец".

В финале Лембах победила венгерку Анну Мартон со счетом 15:10. Третьими стали француженка Каролин Кероли и румынка Бьянка Паску.

Лучшая из россиянок Анна Башта стала восьмой, уступив в четвертьфинале будущей победительнице Мартон.

В мужском турнире, проходившем в субботу, победителем стал итальянец Лука Куратоли. Второе место занял представитель Южной Кореи Гу Бон Гил, бронзовыми призерами стали венгр Арон Силади и южнокореец Ким Чжун Хван.

В последний раз мужские соревнования российские саблисты выиграли в 2013 году, когда победу одержал Николай Ковалев, тогда как женский турнир в 2014 году выиграла Екатерина Дьяченко. Год назад россияне были бронзовыми призерами - у мужчин награду завоевал Ковалев, у женщин Юлия Гаврилова.

"Московская сабля" впервые прошла на малой арене "ВТБ Ледовый дворец", ранее турнир неизменно проходил в столичном УСЗ "Дружба".

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