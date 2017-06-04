Российская прыгунья в высоту Ласицкене победила на турнире в Польше

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МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина) заняла первое место на международном турнире в польском Ополе. Спортсменка, выступавшая под нейтральным флагом, показала результат 2 метра.
Второе место заняла представительница Чехии Михаэла Груба (1,90), тройку замкнула ее соотечественница Лада Печалова (1,86).
Этот турнир стал для Ласицкене вторым после отстранения российских легкоатлетов от международных соревнований в 2016 году. Россиянка 28 мая установила рекорд сезона на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине - 2,03 м.
8 июня у Ласицкене запланирован старт на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме, 11 июня она выступит на турнире в голландском Хенгело, 13-го - в финском Турку, а 18 июня она заявлена на этап "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства ВФЛА в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. В общей сложности IAAF было рассмотрено 58 заявок, при этом было подано более 100. Допуск на данный момент получили 14 отечественных легкоатлетов, среди которых лидеры сборной России Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Ласицкене (Кучина) и Анжелика Сидорова.