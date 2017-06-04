Лямин и Красильников стали вторыми на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Москве

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МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Россияне Никита Лямин и Вячеслав Красильников заняли второе место на этапе Мирового тура по пляжному волейболу, который завершился в Москве в центре пляжных видов спорта "Динамо" на Водном стадионе.
В финале россияне уступили американцам Филу Далхаузеру и Нику Лючене со счетом 17:21, 24:22, 16:18. Красильников в 2014 году стал победителем московского этапа в паре с Константином Семеновым.
Третье место заняли россияне Олег Стояновский и Артем Ярзуткин, обыгравшие в малом финале латвийцев Яниса Смединса и Александра Самойлова.
Две российские мужские пары впервые в истории домашнего этапа попали на пьедестал почета.
В женском турнире победительницами стали бразильянки Лариса и Талита, обыгравшие в финале американок Брук Свит и Росс Саммер. Третье место заняли бразильянки Агата Беднарчук и Дуда.
Этап Мирового тура по пляжному волейболу прошел в Москве в юбилейный десятый раз.