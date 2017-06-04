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Российские волейболисты проиграли сборной Болгарии в матче Мировой лиги

Спорт
4 июня, 21:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июня. /ТАСС

Болгарская команда проигрывала по ходу матча 0-2, но сумела выиграть три партии подряд

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Сборная России по волейболу

Сборная России по волейболу

© Георгий Андреев/ТАСС

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России по волейболу уступила команде Болгарии в третьем матче первого тура Мировой лиги. Встреча проходила в Казани.

Матч завершился со счетом 3-2 в пользу болгарской команды, которая проиграла первые две партии. В пятницу российская сборная обыграла аргентинскую команду со счетом 3-0, на следующий день уступила французам 1-3.

Второй тур российские волейболисты проведут во французском По, 9 июня они сыграют с командой хозяев, 10 июня - США, 11 июня - Италии. Еще три матча состоятся в польском Сподеке - 15 июня против сборной Польши, 17 июня - США, 18 июня - Ирана.

В новом сезоне Мировой лиги принимают участие 36 команд. В сильнейшем дивизионе, где выступает сборная России, играют 12 сборных, которые по итогам девяти матчей определят участников финального турнира.

Финальный турнир пройдет 4-8 июля в бразильской Куритибе с участием шести лучших команд, включая хозяев соревнований.

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