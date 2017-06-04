Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Швед: "Химки" способны обыграть ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ

Спорт
4 июня, 22:38 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Андрей Карташов

Первый матч финальной серии ЦСКА - "Химки" пройдет в Москве 8 июня

Поделиться
Материал из 1 страницы
Алексей Швед защищается против игрока ЦСКА Милоша Теодосича

Алексей Швед защищается против игрока ЦСКА Милоша Теодосича

© Сергей Бобылев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Защитник подмосковных "Химкок" Алексей Швед верит, что его команде по силам победить ЦСКА в финальной серии Единой лиги ВТБ. Об этом баскетболист рассказал ТАСС.

"Химки" обыграли "Зенит" в полуфинальной серии Единой лиги со счетом 3-2 и вышли в решающую стадию турнира.

"Когда мы проигрывали в серии 0-2, я вам говорил, что мы сможем отыграться. Мы это сделали, - сказал Швед. - Теперь надо как следует всем отдохнуть и дать бой ЦСКА в финале, уверен, мы сможем это сделать. Все знают, как силен ЦСКА, но мы тоже не случайно в финале".

Первый матч ЦСКА - "Химки" пройдет 8 июня в Москве. Начало - в 19:30 мск.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
14
Более 1,5 тыс. человек пострадали в давке в Турине после просмотра финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
10
Акинфеев тренируется отдельно от основной группы сборной России по футболу
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: последняя жертва конфликта под Тверью была убита после отказа копать себе могилу
2
Велосипедист насмерть сбил ребенка в парке в Петербурге
3
Подозреваемый в убийстве под Тверью официально считался безработным
4
Массовые убийства в России с 2010 года. Досье
5
МВФ и Всемирный банк одобрили проект реформы пенсионной системы на Украине
6
Выжившая при стрельбе под Тверью вызвала полицию
7
Четыре человека ранены и один погиб в перестрелке на западе Москвы
Темы дня
Загрузка...
Реклама