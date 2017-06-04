Швед: "Химки" способны обыграть ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Защитник подмосковных "Химкок" Алексей Швед верит, что его команде по силам победить ЦСКА в финальной серии Единой лиги ВТБ. Об этом баскетболист рассказал ТАСС.
"Химки" обыграли "Зенит" в полуфинальной серии Единой лиги со счетом 3-2 и вышли в решающую стадию турнира.
"Когда мы проигрывали в серии 0-2, я вам говорил, что мы сможем отыграться. Мы это сделали, - сказал Швед. - Теперь надо как следует всем отдохнуть и дать бой ЦСКА в финале, уверен, мы сможем это сделать. Все знают, как силен ЦСКА, но мы тоже не случайно в финале".
Первый матч ЦСКА - "Химки" пройдет 8 июня в Москве. Начало - в 19:30 мск.