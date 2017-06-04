Кущенко: судьи идеально отработали матч Единой лиги ВТБ "Зенит" - "Химки"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Арбитры отлично отработали решающую пятую игру полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между петербургским "Зенитом" и подмосковными "Химками". Такое мнение ТАСС высказал президент лиги Сергей Кущенко.

"Химки" в воскресенье в пятом полуфинальном матче серии в гостях обыграли "Зенит" со счетом 90:84. В серии до трех побед подмосковные баскетболисты, уступая 0-2, в результате одержали победу 3-2.

"Мы давно ждали такой серии, как "Химки" - "Зенит", напряженной и красочной. А победила команда, которая тратила меньше эмоций на апелляции в спорных ситуациях, - сказал Кущенко. - Кстати, судьи отработали решающую игру прекрасно, на пять с плюсом".

"Пятая игра серии показала, кто на что способен. У кого был холодный ум, тот и вышел в финал", - добавил президент лиги.

В финале Единой лиги ВТБ "Химки" встретятся с ЦСКА. Первый матч решающей серии пройдет в Москве 8 июня.