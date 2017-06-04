Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кущенко: судьи идеально отработали матч Единой лиги ВТБ "Зенит" - "Химки"

Спорт
4 июня, 22:53 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Андрей Карташов

Химчане в гостях победили петербургский клуб в решающем пятом матче полуфинальной серии со счетом 90:84

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Кущенко

Сергей Кущенко

© Сергей Фадеичев/ИТАР-ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Арбитры отлично отработали решающую пятую игру полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между петербургским "Зенитом" и подмосковными "Химками". Такое мнение ТАСС высказал президент лиги Сергей Кущенко.

Смотрите также
"Химки" - "Зенит"

"Химки" обеспечили себе участие в баскетбольной Евролиге-2017/18

"Химки" в воскресенье в пятом полуфинальном матче серии в гостях обыграли "Зенит" со счетом 90:84. В серии до трех побед подмосковные баскетболисты, уступая 0-2, в результате одержали победу 3-2.

"Мы давно ждали такой серии, как "Химки" - "Зенит", напряженной и красочной. А победила команда, которая тратила меньше эмоций на апелляции в спорных ситуациях, - сказал Кущенко. - Кстати, судьи отработали решающую игру прекрасно, на пять с плюсом".

"Пятая игра серии показала, кто на что способен. У кого был холодный ум, тот и вышел в финал", - добавил президент лиги.

В финале Единой лиги ВТБ "Химки" встретятся с ЦСКА. Первый матч решающей серии пройдет в Москве 8 июня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
14
Более 1,5 тыс. человек пострадали в давке в Турине после просмотра финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
10
Акинфеев тренируется отдельно от основной группы сборной России по футболу
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Велосипедист насмерть сбил ребенка в парке в Петербурге
2
Следователи установили личности жертв массового убийства в Тверской области
3
Источник: последняя жертва конфликта под Тверью была убита после отказа копать себе могилу
4
Массовые убийства в России с 2010 года. Досье
5
МВФ и Всемирный банк одобрили проект реформы пенсионной системы на Украине
6
Подозреваемый в убийстве под Тверью официально считался безработным
7
Общественность Приднестровья просит РФ не допустить блокады со стороны Украины и Молдавии
Темы дня
Загрузка...
Реклама