Российские волейболистки победили сборную Хорватии в матче отбора на чемпионат мира

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по волейболу обыграла команду Хорватии в пятом матче отборочного этапа чемпионата мира 2018 года.

Встреча завершилась со счетом 3-1 в пользу сборной России. Турнир группы А проходил в Хорватии.

Россиянки, которые в субботу досрочно обеспечили себе прямое попадание на чемпионат мира, победили во всех пяти матчах и заняли первое место в турнирной таблице с 15 очками. Напрямую от Европы на мировое первенство также отобрались сборные Сербии, Турции, Азербайджана, Германии и Италии, победившие в своих группах.

Чемпионат мира пройдет с 30 сентября по 21 октября следующего года в Японии.