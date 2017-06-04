Португальская "Брага" стала обладателем Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу

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МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Португальская "Брага" выиграла Кубок европейских чемпионов по пляжному футболу, который проходил в Португалии.
В финале "Брага" обыграла украинский "Артур Мьюзик" со счетом 8:5.
Третье место на турнире занял московский "Локомотив", обыгравший саратовскую "Дельту" со счетом 5:4.