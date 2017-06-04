СМИ: пятикратный чемпион НБА Фишер арестован за вождение в нетрезвом виде

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной лиги (НБА) Дерек Фишер арестован в США за управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сообщает TMZ.

В воскресенье автомобиль, которым управлял Фишер, врезался в бордюр и перевернулся. В результате инцидента никто не пострадал. Однако полиция арестовала 42-летнего экс-баскетболиста, после того, как в его крови был обнаружен алкоголь.

Фишер выигрывал чемпионат НБА в 2000, 2001, 2002, 2009, 2010 гг. Он выступал за "Лейкерс", "Голден Стэйт", "Юту", "Оклахому-Сити" и "Даллас".

После завершения карьеры игрока он стал тренером "Нью-Йорк Никс", который возглавлял с 2014 по 2016 год.