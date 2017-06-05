СМИ: давка в Турине во время финала ЛЧ возникла в результате розыгрыша подростков

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Давка в итальянском Турине во время просмотра финального матча футбольной Лиги чемпионов возникла в результате неудачного розыгрыша подростков, которые решили притвориться террористами-смертниками. Об этом сообщает портал Football Italia.
В субботу на площади Сан-Карло в Турине посмотреть матч "Ювентус" - "Реал" на большом экране собралось около 20 тысяч болельщиков. После третьего гола "Реала" в толпе началась паника, люди стали убегать с площади, в образовавшейся давке пострадало около 1500 человек. Трое находятся в критическом состоянии, включая семилетнего ребенка.
По данным портала, полиция после анализа записей с камер видеонаблюдения определила двух молодых людей, один из которых поднял руки и начал что-то кричать, сразу после этого люди стали разбегаться в разные стороны, что и вызвало давку.
"Ювентус" в финале Лиги чемпионов, который прошел в Кардиффе, проиграл "Реалу" со счетом 1:4.