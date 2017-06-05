Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Голден Стэйт" обыграл "Кливленд" во втором матче финальной серии плей-офф НБА

Спорт
5 июня, 5:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

"Уорриорз" установили рекорд лиги по продолжительности победной серии в матчах плей-офф, одержав 14-ю победу подряд

Поделиться
Материал из 1 страницы
©  EPA/MONICA DAVEY

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. "Голден Стэйт" на своей площадке обыграл "Кливленд" со счетом 132:113 во втором матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Кевин Дюрант, набравший 33 очка. Защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри записал на свой счет 32 очка, 11 результативных передач и 10 подборов, сделав трипл-дабл. Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс оформил рекордный восьмой трипл-дабл (29 очков, 11 подборов, 14 передач) в финальных сериях НБА и сравнялся по этому показателю с Мэджиком Джонсоном.

Игроки "Голден Стэйт" реализовали 18 трехочковых бросков в матче, что является рекордом финальных серий. "Голден Стэйт" одержал 14-ю победу в текущем плей-офф и установил рекорд лиги по продолжительности победной серии в матчах плей-офф.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Голден Стэйт". Следующий матч финала пройдет в ночь на четверг в Кливленде.

"Кливленд" и "Голден Стэйт" в третий раз подряд играют в финале плей-офф НБА. В 2015 году "Голден Стэйт" победил со счетом 4-2, в финале 2016 года "Кливленд" взял верх, победив со счетом 4-3, и впервые стал чемпионом лиги.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
14
Более 1,5 тыс. человек пострадали в давке в Турине после просмотра финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
10
Акинфеев тренируется отдельно от основной группы сборной России по футболу
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ разрывают дипотношения с Катаром
2
Путин в шутку предрек американской журналистке арест в США за контакты с ним
3
Группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне
4
Сечин считает целью санкций обострение социально-экономической ситуации в России
5
Путин посоветовал США менять свою избирательную систему, а в дела других не вмешиваться
6
СМИ: давка в Турине во время финала ЛЧ возникла в результате розыгрыша подростков
7
Путин признал, что ситуация с бедностью в РФ стала хуже, но уверен, что она выправится
Темы дня
Загрузка...
Реклама