"Голден Стэйт" обыграл "Кливленд" во втором матче финальной серии плей-офф НБА

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. "Голден Стэйт" на своей площадке обыграл "Кливленд" со счетом 132:113 во втором матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Кевин Дюрант, набравший 33 очка. Защитник "Голден Стэйт" Стефен Карри записал на свой счет 32 очка, 11 результативных передач и 10 подборов, сделав трипл-дабл. Форвард "Кливленда" Леброн Джеймс оформил рекордный восьмой трипл-дабл (29 очков, 11 подборов, 14 передач) в финальных сериях НБА и сравнялся по этому показателю с Мэджиком Джонсоном.

Игроки "Голден Стэйт" реализовали 18 трехочковых бросков в матче, что является рекордом финальных серий. "Голден Стэйт" одержал 14-ю победу в текущем плей-офф и установил рекорд лиги по продолжительности победной серии в матчах плей-офф.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Голден Стэйт". Следующий матч финала пройдет в ночь на четверг в Кливленде.

"Кливленд" и "Голден Стэйт" в третий раз подряд играют в финале плей-офф НБА. В 2015 году "Голден Стэйт" победил со счетом 4-2, в финале 2016 года "Кливленд" взял верх, победив со счетом 4-3, и впервые стал чемпионом лиги.