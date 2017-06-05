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Мутко: матч с венграми важен для сборной России со всех точек зрения

Спорт
5 июня, 10:51 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Встреча Венгрия - Россия пройдет на стадионе "Гроупам-Арена" в Будапеште, начало в 21:30 мск

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов во время тренировки команды

Вице-премьер РФ Виталий Мутко и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов во время тренировки команды

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Товарищеский матч с командой Венгрии должен стать хорошим спаррингом для сборной России по футболу в преддверии Кубка конфедераций. Таким мнением с ТАСС поделился вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко, назвав встречу, которая пройдет в понедельник в Будапеште, крайне важной для российской команды.

"Сборная Венгрии - хорошая команда среднего уровня. Думаю, что от нее, как и от нашей сборной, можно ждать качественной игры, хорошей самоотдачи, - сказал Мутко. - Российская команда проделала хорошую работу на сборе в Австрии, теперь ей нужны несколько контрольных матчей перед Кубком конфедераций. Думаю, сейчас ей предстоит хороший добротный спарринг, ждем интересной игры".

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Не позднее среды тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым должен отправить в Международную федерацию футбола (ФИФА) окончательную заявку на Кубок конфедераций.

"Любая контрольная игра дает очень много для тренеров, футболистов в плане тактических наработок, анализа уровня игроков, детализации основного состава, схем игры, - считает Мутко. - Игра важна со всех точек зрения, надеемся, что это будет тем движением вперед, что наша команда в последнее время начала делать".

Сборная Венгрии занимает 33-е место в рейтинге ФИФА, России - 63-е. Матч Венгрия - Россия пройдет на стадионе "Гроупам-Арена", начало в 21:30 мск.

После матча с венграми команда вернется в Москву, где 9 июня проведет еще одну контрольную игру с чилийцами. Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

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