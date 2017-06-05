Мутко: матч с венграми важен для сборной России со всех точек зрения

Вице-премьер РФ Виталий Мутко и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов во время тренировки команды © Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Товарищеский матч с командой Венгрии должен стать хорошим спаррингом для сборной России по футболу в преддверии Кубка конфедераций. Таким мнением с ТАСС поделился вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко, назвав встречу, которая пройдет в понедельник в Будапеште, крайне важной для российской команды.

"Сборная Венгрии - хорошая команда среднего уровня. Думаю, что от нее, как и от нашей сборной, можно ждать качественной игры, хорошей самоотдачи, - сказал Мутко. - Российская команда проделала хорошую работу на сборе в Австрии, теперь ей нужны несколько контрольных матчей перед Кубком конфедераций. Думаю, сейчас ей предстоит хороший добротный спарринг, ждем интересной игры".

Не позднее среды тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым должен отправить в Международную федерацию футбола (ФИФА) окончательную заявку на Кубок конфедераций.

"Любая контрольная игра дает очень много для тренеров, футболистов в плане тактических наработок, анализа уровня игроков, детализации основного состава, схем игры, - считает Мутко. - Игра важна со всех точек зрения, надеемся, что это будет тем движением вперед, что наша команда в последнее время начала делать".

Сборная Венгрии занимает 33-е место в рейтинге ФИФА, России - 63-е. Матч Венгрия - Россия пройдет на стадионе "Гроупам-Арена", начало в 21:30 мск.

После матча с венграми команда вернется в Москву, где 9 июня проведет еще одну контрольную игру с чилийцами. Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).