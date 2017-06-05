Первый в истории форум атлетов-паралимпийцев пройдет в июне в немецком Дуйсбурге

Первый в истории форум атлетов-паралимпийцев пройдет в июне в немецком ДуйсбургеСпорт 5 июня, 10:52
Мутко: матч с венграми важен для сборной России со всех точек зренияСпорт 5 июня, 10:51
Минфин прогнозирует снижение цены барреля нефти до $40 в I квартале 2018 годаЭкономика и бизнес 5 июня, 10:15
В Твери арестовали подозреваемого в убийстве девяти человекПроисшествия 5 июня, 10:03
Как правильно экономить на запчастях: пять советов IsNext.ruНовости партнеров 5 июня, 10:00
Иркутские власти не будут тушить пожар на площади 16 тыс. гаСибирь 5 июня, 9:27
Футболист Данни объявил об уходе из "Зенита"Спорт 5 июня, 9:26
Telegraph: один из лондонских террористов пытался вербовать детейМеждународная панорама 5 июня, 9:24
Тиллерсон: США, возможно, будут заинтересованы в новом соглашении по климатуМеждународная панорама 5 июня, 9:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Первый в истории форум с участием около 100 спортсменов- паралимпийцев пройдет с 8 по 11 июня в немецком Дуйсбурге. Об этом ТАСС сообщил член комиссии спортсменов Международного паралимпийского комитета (МПК) Михаил Терентьев.
"Это первый в истории подобный форум, я буду там присутствовать в составе комиссии спортсменов МПК, - рассказал Терентьев. - В повестке дня в числе прочих стоят вопросы борьбы с допингом, усиления позиции совета спортсменов, взаимодействие с различными структурами. Не исключаю, что будет поднят и вопрос российского паралимпийского спорта. Ожидается, что в мероприятии примет участие глава МПК Филип Крэйвен".
Членство Паралимпийского комитета России было приостановлено 7 августа 2016 года, вследствие чего все российские спортсмены не были допущены до выступления на Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. МПК отложил до сентября решение о восстановлении членства ПКР в связи с невыполнением некоторых пунктов дорожной карты. Такое решение оставляет открытым вопрос участия российских спортсменов в предстоящей Паралимпиаде, которая продет в марте 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.