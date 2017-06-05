Тренер Девятьяров приступит к работе с российскими биатлонистками 7 июня

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Михаил Девятьяров, который вошел в тренерский штаб женской сборной России по биатлону, приступит к работе с командой 7 июня на учебно-тренировочном сборе в словенской Поклюке. Об этом специалист сообщил ТАСС.

Девятьяров, который ранее специализировался на лыжных гонках, в женской биатлонной команде будет отвечать за функциональную подготовку. Старшим тренером команды в прошлом месяце был назначен Сергей Коновалов.

"Мы вылетаем на учебно-тренировочный сбор в Поклюку, который пройдет с 7 по 26 июня. Там и произойдет знакомство с командой", - сказал 58-летний специалист.

В минувшем сезоне Девятьяров работал с лыжной сборной Южной Кореи, но по окончании сезона руководством национальной федерации было принято решение не продлевать с ним контракт.

Главным стартом предстоящего сезона для биатлонистов станут Олимпийские игры, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Девятьяров является олимпийским чемпионом в гонке на 15 км на Играх 1988 года, в прошлом олимпийском цикле работал помощником старшего тренера спринтерской сборной России по лыжным гонкам.