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Мутко не сомневается, что российские легкоатлеты подойдут к ЧМ в хорошей форме

Спорт
5 июня, 11:27 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

По словам вице-премьера РФ, сейчас допущенные атлеты спокойно могут планировать свои старты и грамотно выстраивать тренировочный процесс

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© EPA/YURI KOCHETKOV, архив

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские легкоатлеты, допущенные к участию в международных стартах, подойдут к чемпионату мира в Лондоне в хорошей физической форме. Таким мнением с ТАСС поделился вице-премьер РФ Виталий Мутко.

В пятницу российская прыгунья в длину Дарья Клишина победила на турнире в австрийском Инсбруке Golden Roof Challenge. Спортсменка, выступавшая под нейтральным флагом, показала результат 6,48 метра. Прыгунья в высоту Мария Ласицкене (Кучина) заняла первое место на международном турнире в польском Ополе, ее результат - 2 метра.

"Я внимательно слежу за выступлениями наших ребят, радуюсь их победам. Уверен, что к чемпионату мира они подойдут в оптимальной физической форме, - сказал Мутко. - Каждый из них серьезно подводит себя к главному старту сезона".

Мутко отметил, что для спортсменов очень важна конкурентная среда. "Надо понимать, что уровень стартов в Инсбруке и Ополе ниже, чем на той же "Бриллиантовой лиге" или чемпионате мира, где россиян ждут их основные соперники, - отметил Мутко. - Им очень не хватало конкуренции, соревновательной практики, но мы все знаем высокий уровень наших спортсменов. Сейчас допущенные атлеты спокойно могут планировать свои старты, каждый из них грамотно выстроил планы своих тренировок".

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации допустить российских спортсменов, удовлетворяющих ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. IAAF рассмотрела 58 заявок, при этом было подано более 100. Допуск на данный момент получили 14 отечественных легкоатлетов, среди которых лидеры сборной России Сергей Шубенков, Клишина, Ласицкене (Кучина) и Анжелика Сидорова.

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