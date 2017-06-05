Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сарсания: решение не продлевать контракт с Данни принял тренерский штаб "Зенита"

Спорт
5 июня, 11:53 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

На прошлой неделе петербургский клуб возглавил итальянец Роберто Манчини

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мигель Данни

Мигель Данни

© ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. "Зенит" не стал продлевать контракт с португальским футболистом Данни, поскольку такое решение принял новый тренерский штаб команды. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор санкт-петербургского клуба Константин Сарсания.

"Таково решение нового тренерского штаба, все же игрок не молодеет, плюс были травмы. У нас был теплый разговор с Данни, я объяснил ему позицию тренеров. Данни отнесся к этому решению с пониманием, хотя сказал, что может играть на высоком уровне год-два точно", - сказал Сарсания.

Смотрите также
Мигель Данни

Футболист Данни объявил об уходе из "Зенита"

На прошлой неделе главным тренером "Зенита" был назначен итальянец Роберто Манчини. В понедельник клуб объявил, что не будет продлевать контракт с 33-летним португальцем.

"От имени руководства клуба я бы хотел поблагодарить Данни за все, что он сделал для "Зенита", и пожелать ему успехов в дальнейшей карьере. Я имел прямое отношение к подписанию контракта Данни с "Зенитом" в 2008 году, и уже спустя несколько дней после перехода он своей прекрасной игрой принес клубу победу в Суперкубке УЕФА. Затем он выиграл с "Зенитом" практически все, что только возможно в России. Данни - пример того, какие легионеры должны выступать в чемпионате России", - отметил спортивный директор сине-бело-голубых.

"Я знаю, что у него есть предложения от ряда клубов. Не думаю, что он продолжит карьеру в России", - считает собеседник ТАСС.

"Зенит" устроит Данни торжественные проводы

По словам Сарсании, "Зенит" постарается устроить португальцу торжественные проводы. "Мы обязательно устроим хорошие проводы Данни, чтобы у него была возможность проститься с командой, с болельщиками. Мы подберем удобную дату и все это сделаем", - сказал он.

Данни перешел в "Зенит" летом 2008 года из московского "Динамо". Он провел за санкт-петербургскую команду в различных турнирах 251 матч, забив 68 мячей. В составе "Зенита" Данни стал трехкратным чемпионом России (2010, 2012, 2015) и двукратным обладателем Кубка страны (2010, 2016). Португальский полузащитник семь раз входил в список 33 лучших игроков Российской футбольной премьер-лиги по итогам сезона, в 2010 году Данни был признан футболистом года в России по версии еженедельника "Футбол".

Также в активе Данни 38 матчей и четыре гола за сборную Португалии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
10
Акинфеев тренируется отдельно от основной группы сборной России по футболу
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шесть арабских стран разрывают дипотношения с Катаром
2
В Твери арестовали подозреваемого в убийстве девяти человек
3
СК проверит действия должностных лиц после падения тополя на жителя Урала во время урагана
4
Футболист Данни объявил об уходе из "Зенита"
5
Катар считает решение арабских государств о разрыве дипотношений неоправданным
6
Власти Москвы просят суд изъять участок земли у главы Россельхознадзора Данкверта
7
Синоптики предупредили о ливне и сильном ветре в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама