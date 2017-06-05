Сарсания: решение не продлевать контракт с Данни принял тренерский штаб "Зенита"

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. "Зенит" не стал продлевать контракт с португальским футболистом Данни, поскольку такое решение принял новый тренерский штаб команды. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор санкт-петербургского клуба Константин Сарсания.

"Таково решение нового тренерского штаба, все же игрок не молодеет, плюс были травмы. У нас был теплый разговор с Данни, я объяснил ему позицию тренеров. Данни отнесся к этому решению с пониманием, хотя сказал, что может играть на высоком уровне год-два точно", - сказал Сарсания.

На прошлой неделе главным тренером "Зенита" был назначен итальянец Роберто Манчини. В понедельник клуб объявил, что не будет продлевать контракт с 33-летним португальцем.

"От имени руководства клуба я бы хотел поблагодарить Данни за все, что он сделал для "Зенита", и пожелать ему успехов в дальнейшей карьере. Я имел прямое отношение к подписанию контракта Данни с "Зенитом" в 2008 году, и уже спустя несколько дней после перехода он своей прекрасной игрой принес клубу победу в Суперкубке УЕФА. Затем он выиграл с "Зенитом" практически все, что только возможно в России. Данни - пример того, какие легионеры должны выступать в чемпионате России", - отметил спортивный директор сине-бело-голубых.

"Я знаю, что у него есть предложения от ряда клубов. Не думаю, что он продолжит карьеру в России", - считает собеседник ТАСС.

"Зенит" устроит Данни торжественные проводы

По словам Сарсании, "Зенит" постарается устроить португальцу торжественные проводы. "Мы обязательно устроим хорошие проводы Данни, чтобы у него была возможность проститься с командой, с болельщиками. Мы подберем удобную дату и все это сделаем", - сказал он.

Данни перешел в "Зенит" летом 2008 года из московского "Динамо". Он провел за санкт-петербургскую команду в различных турнирах 251 матч, забив 68 мячей. В составе "Зенита" Данни стал трехкратным чемпионом России (2010, 2012, 2015) и двукратным обладателем Кубка страны (2010, 2016). Португальский полузащитник семь раз входил в список 33 лучших игроков Российской футбольной премьер-лиги по итогам сезона, в 2010 году Данни был признан футболистом года в России по версии еженедельника "Футбол".

Также в активе Данни 38 матчей и четыре гола за сборную Португалии.