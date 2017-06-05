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Сарсания: "Зенит" ждет серьезное обновление, но покупки за €70 млн невозможны

Спорт
5 июня, 12:11 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

По словам спортивного директора клуба Константина Сарсании, "Зениту" нужны сильные российские игроки и очень сильные иностранцы

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МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. "Зенит" не рассматривает покупку футболистов за огромные деньги, при этом новых игроков в составе санкт-петербургской команды будет достаточно много. Об этом ТАСС заявил спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания.

После назначения итальянского специалиста Роберто Манчини главным тренером "Зенита" в прессе регулярно стала появляться информация об интересе клуба к известным игрокам, в частности, в СМИ фигурировали имена Эдина Джеко, Марио Балотелли, Андреа Белотти, Джейона Мурильо, Уэсли Снейдера.

"Новых игроков будет достаточно много. Новый главный тренер считает, что команда должна быть сильнее во всем, чтобы клуб боролся не только за первое место в чемпионате России, но и был конкурентоспособным в Европе. Думаю, предстоит серьезное обновление. Принцип такой: нам нужны сильные российские игроки и очень сильные иностранцы", - сказал Сарсания.

"Но есть финансовый вопрос. Джеко, Белотти, безусловно, хорошие игроки, но мы не можем приобретать футболистов за 70 миллионов евро. Такое не рассматривается", - отметил спортивный директор "Зенита".

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