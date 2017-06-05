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Тренер: победы Ласицкене являются хорошим знаком для российской легкой атлетики

Спорт
5 июня, 12:20 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Прыгунья в высоту выиграла оба турнира, в которых участвовала, после получения разрешения на выступление под нейтральным флагом

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МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Победы Марии Ласицкене (Кучиной), выступающей в прыжках в высоту, являются хорошим знаком для российской легкой атлетики. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России в группе прыжков Антон Назаров.

В воскресенье Ласицкене стала первой на международном турнире в польском Ополе, прыгнув на 2 м. Этот турнир стал для Ласицкене вторым после того, как она получила разрешение выступать под нейтральным флагом. Ранее россиянка одержала победу на этапе "Бриллиантовой лиги" с результатом 2 м 3 см. Ласицкене показала лучший результат сезона в мире и повторила свой личный рекорд.

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"В Ополе была нелегкоатлетическая погода, и для такой погоды результат выдающийся. Она снова выиграла с большим отрывом от второго места и показала, что находится в великолепной форме. Я считаю, что Мария очень грамотно построила подготовку к этому сезону - это два выдающихся старта, она добивается результата на высоких моральных качествах и физиологической устойчивости. Она боец, всегда настроена на победу, какими бы ни были условия", - заявил Назаров.

"Ласицкене нужно доказать, что без нее женская высота - это не женская высота, и она это делает, - продолжил он. - Единственное, что у нее может быть небольшой спад, потому что все-таки выступать на таком уровне часто тоже тяжело, но она справится, спад пока может быть только в теории. Думаю, что она будет очень высоко прыгать. Если она планирует принять участие в чемпионате мира и ведет туда свою подготовку, то все должно сложиться".

"Выступление Маши - очень хороший знак, не зря Александр Жуков (глава Олимпийского комитета России - прим. ТАСС) говорил, что легкоатлеты зря времени не теряли. Мы возвращаемся, и возвращаемся очень достойно", - заключил специалист.

8 июня у Ласицкене запланирован старт на этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме, 11 июня она выступит на турнире в голландском Хенгело, 13-го - в финском Турку, а 18 июня она заявлена на этап "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме.

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