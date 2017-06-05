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Сарсания: переход Нобоа в ФК "Зенит" является пожеланием Манчини

Спорт
5 июня, 12:30 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

32-летний полузащитник подписал трехлетний контракт с "Зенитом" в воскресенье

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Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Эквадорский футболист Кристиан Нобоа перешел в "Зенит" в том числе из-за того, что такое пожелание высказал новый главный тренер санкт-петербургской команды итальянец Роберто Манчини. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания.

32-летний полузащитник подписал трехлетний контракт с "Зенитом" в воскресенье.

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Футболист Кристиан Нобоа подписал контракт с "Зенитом"

"Это (переход Нобоа) - пожелание главного тренера. Второй момент - Нобоа входит в двойку сильнейших футболистов чемпионата России, играющих на этой позиции. Он подтвердил высокий класс в нескольких командах, плюс ему не нужно время для адаптации, так как он уже давно играет в российском первенстве", - сказал Сарсания.

"Нобоа, как вы знаете, был свободным агентом. Не только мы на него претендовали, но ситуация сложилась для нас удачно. Это хороший трансфер для нас", - отметил спортивный директор "Зенита".

По словам Сарсании, абсолютно все трансферы согласовываются с тренерским штабом "Зенита". "Все решения, которые принимаются по трансферам, по продлению контрактов с игроками, все действия спортивного департамента согласовываются с главным тренером", - сказал он.

Нобоа с 2015 по 2017 год выступал за "Ростов", в минувшем сезоне он провел за команду 40 матчей, забил семь мячей и сделал пять результативных передач. В России Нобоа также выступал за казанский "Рубин" (2007-2012) и московское "Динамо" (2012-2015).

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