Волонтеры Кубка конфедераций высадили деревья в рамках экологической акции в Москве

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Волонтеры Кубка конфедераций по футболу 2017 года поучаствовали в высадке 15 деревьев в Москве в рамках акции, приуроченной ко Всемирному дню окружающей среды.

В мероприятии, которое прошло в парке "Кузьминки-Люблино", участвовали около 50 волонтеров. В рамках акции волонтеры также приняли участие в прополке в питомнике для растений и уборке мусора. Помимо Москвы, акция также прошла в других городах-организаторах турнира - Санкт-Петербурге, Сочи и Казани, цель мероприятия - уход за зонами устойчивого экологического развития.

"Бережное отношение к природе является одним из важных компонентов программы Международной федерации футбола (ФИФА), поэтому мы с волонтерскими центрами поддерживаем экологические акции, - сказала журналистам директор департамента устойчивого развития оргкомитета "Россия-2018" Милана Верхунова. - Мы надеемся, что тот вклад, который мы внесем, поможет парку выглядеть лучше и вдохновит людей на будущие свершения в этом направлении".

Программа мероприятия претерпела изменения из-за погодных условий. Парк "Кузьминки-Люблино" серьезно пострадал из-за прошедшего на прошлой неделе урагана, в результате чего на его территории образовалось большое количество мусора и валежа, поэтому волонтеры в большинстве своем были направлены на ликвидацию последствий стихийного бедствия.

"Пришлось корректировать программу - в основном мы будем убирать валежник, так как парк серьезно пострадал", - сказала Верхунова. Также она отметила, что на экологической акции в Сочи и Санкт-Петербурге ожидается около 80 участников. В санкт-петербургском Приморском парке Победы волонтеры будут полоть клумбы. В Сочи в рамках акции уберут скошенную траву, мусор на подъезде к башне на горе Ахун, покрасят забор парка "Дендрарий" вдоль Курортного проспекта и облагородят живые изгороди в парке "Южные культуры".

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В группе А со сборной России сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В другом квартете действующим чемпионам мира немцам будут противостоять сборные Чили, Австралии и Камеруна. Полуфиналы пройдут 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно, а финал - 2 июля в Санкт-Петербурге.