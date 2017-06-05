Заседание дисциплинарного комитета КХЛ по делу форварда Семенова перенесено на 8 июня

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Заседание дисциплинарного комитета Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по делу форварда новокузнецкого "Металлурга" Кирилла Семенова перенесено с 5 на 8 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе лиги.

В конце мая омский "Авангард" обратился в КХЛ с заявлением о передаче прав на воспитанника клуба Семенова, который выступал за "Металлург" с 2015 года.

"26 мая 2017 года в дисциплинарный комитет КХЛ обратился ХК "Авангард" с заявлением о закреплении спортивных прав на хоккеиста Кирилла Семенова. Изначально заседание было назначено на понедельник, 5 июня. Впоследствии оно было отложено на 8 июня в связи с обращением 31 мая в дисциплинарный комитет КХЛ Семенова с заявлением о присвоении ему статуса "неограниченно свободного агента". Заседание по данному делу также назначено на четверг", - говорится в сообщении.

В понедельник новокузнецкий клуб объявил, что Семенов обменян в уфимский "Салават Юлаев". Взамен "Металлург" получил ряд игроков, чьи имена не оглашаются. Решение о правомерности данного обмена будет принято дисциплинарным комитетом КХЛ.

В прошедшем сезоне Семенов набрал 27 очков (13 шайб + 14 передач) в 60 матчах.