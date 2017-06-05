СМИ: заместитель президента BWF Саласар будет заключен под стражу на 18 месяцев

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Заместитель президента Всемирной федерации бадминтона (BWF) перуанец Густаво Саласар Дельгадо будет освобожден от своей должности и заключен под стражу сроком на 18 месяцев на время рассмотрения результатов расследования по делу о коррупции в Перу. Об этом сообщает портал Insidethegames.biz.

Перуанский суд вынес вердикт, согласно которому 52-летний бизнесмен будет помещен в следственный изолятор на 18 месяцев. В этой связи BWF приняла решение освободить Саласара от своих обязанностей.

"BWF приняла решение освободить заместителя президента федерации Саласара от своих обязанностей до тех пор, пока расследование в отношение него не будет завершено, - сообщили в пресс-службе. - Саласар не будет работать на своей прежней должности в BWF для того, чтобы не нанести репутационный ущерб и не навредить имиджу федерации".

По сообщению пресс-службы BWF, решение о временном отстранении Саласара от должности не связано с работой в федерации, а имеет отношение к коррупционным делам в Перу.

52-летний бизнесмен подозревается в отмывании денег через бразильскую строительную фирму Odebrecht в Перу. Согласно обвинению, Саласар был звеном коррупционной схемы, созданной бывшим губернатором перуанского города Куско Хорхе Акерио. Бразильская строительная компания Odebrecht обвиняется во взяточничестве и коррупции в более 10 странах. Некоторые проекты связаны с Олимпийскими и Паралимпийскими играми - 2016 в Рио-де-Жанейро.

Саласар занимает руководящие должности в BWF с 2007 года. До декабря 2016 года он также занимал должность президента частной компании по обеспечению маркетингового продвижения и освещению Панамериканских игр - 2019, которые пройдут в Лиме.