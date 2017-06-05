ФИФА заявила, что следит за ситуацией с подготовкой Катара к ЧМ-2022

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международная федерация футбола (ФИФА) внимательно следит за ходом подготовки Катара к чемпионату мира 2022 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФИФА.

Ранее в понедельник ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, а также Мальдивская Республика объявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой из-за поддержки эмиратом терроризма. ОАЭ и Бахрейн также решили закрыть в течение 24 часов свое воздушное пространство для Катара. В Дохе выразили сожаление в связи с решением арабских государств и назвали его необоснованным.

"ФИФА находится в постоянном контакте с организационным комитетом "Катар-2022" и Верховным комитетом по снабжению и наследию чемпионата мира 2022 года. Мы не будем давать дополнительных комментариев на эту тему", - говорится в сообщении ФИФА.

Право на проведение чемпионата мира Катар получил 2 декабря 2010 года. Ожидается, что организация турнира обойдется в $8-10 млрд, при этом большая часть средств предназначена для строительства стадионов и тренировочных баз. В первоначальной заявке Катара предполагалось наличие 12 стадионов, но затем их количество было сокращено до восьми - минимума, предусмотренного ФИФА.

Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах - Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.