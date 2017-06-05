Тренер: лыжник Крюков тренируется с профилактическими ограничениями, его форма улучшилась

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Физическое состояние чемпиона Олимпийских игр 2010 года и трехкратного чемпиона мира по лыжным гонкам Никиты Крюкова улучшается, он тренируется с небольшими профилактическими ограничениями. Об этом ТАСС заявил старший тренер сборной России по лыжным гонкам (спринтерская группа) Юрий Каминский.

Из-за обострившейся травмы спины Крюков пропустил декабрьские этапы Кубка мира сезона-2016/17.

"Небольшие профилактические ограничения мы ввели сразу, у него несколько другие упражнения - силовая подготовка, тренировка мышц кора, спины и пресса в том режиме, в котором нам рекомендовали реабилитологи. Здесь есть некоторые отличия, в остальном он готовится, как и все. Мы пока даем ему меньше беговой работы, но, в принципе, можно отметить позитивную динамику, надеемся, что все будет хорошо", - рассказал Каминский.

Первый сбор спринтерская группа российских лыжников провела в Крыму. "Считаю Крым одним из лучших мест для проведения первого восстановительного сбора. Главная задача - проверить физическое состояние спортсменов и привести в боевую готовность все функциональные и мышечные системы организма, плюс, конечно, оздоровительный эффект крымского климата является уникальным. Хороший рельеф позволяет использовать велосипеды, он даже предпочтительнее, чем рельеф в Мальорке, где проводит сбор группа (Маркуса) Крамера (тренера мужской сборной. - Прим. ТАСС)", - сказал Каминский.

По словам специалиста, глубоких выводов по итогам первого сбора делать не надо. "Сезон олимпийский, спортсмены очень серьезно относятся к тренировочному процессу, потому что участие в Олимпиаде - это редкое и знаменательное событие в жизни спортсмена. Поэтому никого убеждать тренироваться не надо, в лыжных гонках, как правило, собираются спортсмены, которых, скорее, нужно тормозить и останавливать. Работа над недостатками спортсменов началась, она будет вестись на протяжении всей летне-осенней подготовки, также сделаем акцент на сильных качествах каждого члена сборной. Еще только начало подготовки, делать какие-то выводы пока что рано", - отметил Каминский.

Следующий сбор спринтерская группа проведет в финском городе Оттепя с 11 по 28 июня. Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.