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Россиянин Безбородов обслужит матч отбора ЧМ-2018 Казахстан - Дания

Спорт
5 июня, 14:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Безбородов уже обслуживал матчи отборочного турнира - между сборными Армении и Румынии и командами Швейцарии и Латвии

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Владислав Безбородов (справа)

Владислав Безбородов (справа)

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Бригада российских арбитров во главе с Владиславом Безбородовым будет обслуживать матч шестого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Казахстана и Дании. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ассистентами Безбородова станут Максим Гаврилин, Валерий Данченко. Матч пройдет 10 июня в Казахстане.

Безбородов уже обслуживал матчи отборочного турнира - между сборными Армении и Румынии (0:5) и командами Швейцарии и Латвии (1:0).

Безбородов был признан лучшим арбитром Российской футбольной премьер-лиги в прошедшем сезоне.

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