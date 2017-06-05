Россиянин Безбородов обслужит матч отбора ЧМ-2018 Казахстан - Дания

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Бригада российских арбитров во главе с Владиславом Безбородовым будет обслуживать матч шестого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Казахстана и Дании. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ассистентами Безбородова станут Максим Гаврилин, Валерий Данченко. Матч пройдет 10 июня в Казахстане.

Безбородов уже обслуживал матчи отборочного турнира - между сборными Армении и Румынии (0:5) и командами Швейцарии и Латвии (1:0).

Безбородов был признан лучшим арбитром Российской футбольной премьер-лиги в прошедшем сезоне.