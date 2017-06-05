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Величкин: хоккеист Эллисон подпишет двухлетний контракт с магнитогорским "Металлургом"

Спорт
5 июня, 14:30 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

По словам вице-президента клуба, соглашение с канадским нападающим будет рассчитано на два года

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Мэтт Эллисон

Мэтт Эллисон

© Станислав Красильников/ТАСС, архив

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Канадский форвард Мэтт Эллисон станет игроком клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" (Магнитогорск). Об этом ТАСС сообщил вице-президент клуба Геннадий Величкин.

"Да, мы предполагаем подписать с ним контракт в ближайшие часы. Соглашение будет рассчитано на два года", - сказал Величкин.

Ранее Эллисон выступал за минское "Динамо", в которое перешел в 2014 году. В прошедшем сезоне нападающий, которому в декабре исполнится 34 года, провел 59 игр и набрал 51 очко (18 шайб + 33 передачи).

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