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Газон на стадионе ЧМ-2018 "Волгоград-Арена" засеют в сентябре

Спорт
5 июня, 14:32 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 5, июня. /ТАСС

"Волгоград-Арена" строится на месте демонтированного Центрального стадиона между Мамаевым курганом и правым берегом Волги

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ВОЛГОГРАД, 5 июня. /ТАСС/. Газон на футбольном поле 45-тысячного стадиона "Волгоград-Арена", который строится в городе на Волге к чемпионату мира по футболу 2018 года, начнут сеять в сентябре. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области.

"Подрядчикам (компания "Стройтрансгаз" - прим. ТАСС) предстоит до 1 августа освободить территорию поля от строительных конструкций, чтобы в первой декаде сентября начать посев газона - по мнению специалистов, в волгоградском климате это лучшие агротехнические сроки",- говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время на стадионе завершены основные монолитные работы, устройство трибун, монтаж несущей решетчатой фасадной конструкции. Продолжается возведение входных групп и обходной пешеходной эстакады, монтируются инженерные коммуникации, идет отделка помещений внутри сооружения и остекление стадиона витражами, площадь которых составит 11 тысяч кв м.

"Волгоград-Арена" строится на месте демонтированного Центрального стадиона между Мамаевым курганом и правым берегом Волги. Этот стадион на 45 тысяч мест станет первым в России с кровлей из вантовых конструкций. Сумма контракта - 16,2 млрд рублей, срок окончания строительства - ноябрь 2017 года. После чемпионата мира "Волгоград-Арена" станет базой для местного футбольного клуба "Ротор-Волгоград". Планируется, что после ЧМ-2018 войдет в программу "Наследие".

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Волгограде пройдут четыре матча группового этапа.

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