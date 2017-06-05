Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Sun: футболист "Челси" Азар будет прооперирован и пропустит старт сезона

Спорт
5 июня, 14:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Азар получил перелом лодыжки на тренировке сборной Бельгии

Поделиться
Материал из 1 страницы
Эден Азар

Эден Азар

© EPA/NIGEL RODDIS

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Полузащитник сборной Бельгии по футболу и английского клуба "Челси" Эден Азар в срочном порядке будет прооперирован в понедельник в одной из лондонских клиник. Об этом сообщает британская газета The Sun.

Азар получил перелом лодыжки на тренировке сборной Бельгии.

Смотрите также
Эден Азар

Футболист "Челси" Азар сломал лодыжку и выбыл на срок до двух месяцев

26-летний бельгиец в ближайшее время покинет тренировочную базу сборной и вылетит в Лондон, где его прооперируют. В составе сборной Бельгии Азар готовился к товарищескому матчу против команды Чехии 5 июня и отборочной игре чемпионата мира 2018 года против эстонцев 9 июня. Срок реабилитации, по прогнозам врачей, составит три месяца. Таким образом, футболист пропустит старт сезона-2017/2018.

В сезоне-2016/17 Азар стал чемпионом Англии в составе "Челси", за который провел 43 матча, забил 17 голов и сделал семь результативных передач. За сборную Бельгии футболист сыграл 76 матчей и отметился 17 забитыми мячами.

"Челси" откроет сезон-2017/18 матчем за Суперкубок Англии против лондонского "Арсенала" 6 августа на стадионе "Уэмбли". Старт следующего сезона чемпионата Англии запланирован на 12 августа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
10
Акинфеев тренируется отдельно от основной группы сборной России по футболу
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поклонская объяснила, почему в ее декларации о доходах нет сведений о муже и машине
2
Власти Москвы опубликовали буклет с образцами отделки жилья по программе реновации
3
План "Перехват" введен в Москве после сообщений о похищении ребенка
4
В Москве объявлено штормовое предупреждение
5
Шесть арабских стран разрывают дипотношения с Катаром
6
Футболист Данни объявил об уходе из "Зенита"
7
Премьер-министр Турции отменил встречу с главой МИД Германии
Темы дня
Загрузка...
Реклама