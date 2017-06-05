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Центр подготовки волонтеров к ЧМ-2018 откроется в Екатеринбурге

Спорт
5 июня, 14:42 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, июня. /ТАСС

Торжественная церемония открытия центра состоится в среду во Дворце игровых видов спорта

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Центр подготовки городских волонтеров чемпионата мира по футболу 2018 года откроется в Екатеринбурге 7 июня. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 welcome2018.com со ссылкой на администрацию города.

"Торжественная церемония открытия центра подготовки городских волонтеров чемпионата мира по футболу - 2018 состоится в среду, 7 июня, во Дворце игровых видов. Сразу после открытия центра будет дан старт проведению интервью с кандидатами в городские волонтеры ЧМ-2018 в Екатеринбурге, оставившими свою заявку на сайте ekaterinburg-2018.ru. Специально подготовленные рекрутеры волонтерского центра оценят такие компетенции кандидатов, как коммуникабельность, стрессоустойчивость, умение работать в команде и многое другое, а также проверят уровень владения английским и другими иностранными языками", - сообщили в администрации Екатеринбурга.

В открытии волонтерского центра могут принять участие все желающие. "Гостей ждут увлекательные викторины и другие активности, ценные подарки и сувениры с символикой ЧМ-2018. Каждому участнику праздника достанется кусок от огромного праздничного торта и море положительных эмоций. В празднике примет участие победитель ралли-марафона "Дакар-2017" и посол Екатеринбурга, города-организатора ЧМ-2018 Сергей Карякин", - рассказали организаторы.

В городской администрации рассказали, что по завершении праздничных мероприятий активисты центра пройдут шествием по центральным улицам города до строящегося стадиона "Екатеринбург-Арена". "По пути активисты будут рассказывать жителям о возможности стать волонтером ЧМ-2018 в Екатеринбурге. На стадионе к ним присоединятся активисты волонтерского центра ЧМ-2018, созданного на базе Уральского федерального университета", - говорится в сообщении администрации.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.

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ЧМ-2018 по футболу Волонтерская программа ЧМ-2018
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