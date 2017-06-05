Футболист "Краснодара" Гранквист не будет продлевать контракт с клубом

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Шведский защитник "Краснодара" Андреас Гранквист принял решение не продлевать контракт с клубом. Об этом футболист заявил в интервью шведскому изданию Expressen.
Гранквист выступает за "Краснодар" с 2013 года, контракт рассчитан до лета 2018 года.
"Краснодар" предложил мне продлить контракт, но я решил, что не буду продолжать играть в России, - сказал Гранквист. - У нас есть жилье в Хельсингборге, мы чувствуем, что пора возвращаться домой".
В прошедшем сезоне 32-летний футболист провел 43 матча, в которых забил три мяча. Шведский защитник является воспитанником футбольного клуба "Хельсингборг", в составе которого он стал обладателем Кубка Швеции.