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Футболист "Краснодара" Гранквист не будет продлевать контракт с клубом

Спорт
5 июня, 15:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

В прошедшем сезоне 32-летний шведский защитник провел 43 матча, в которых забил три мяча

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Андреас Гранквист

Андреас Гранквист

© Виталий Тимкив/ТАСС, архив

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Шведский защитник "Краснодара" Андреас Гранквист принял решение не продлевать контракт с клубом. Об этом футболист заявил в интервью шведскому изданию Expressen.

Гранквист выступает за "Краснодар" с 2013 года, контракт рассчитан до лета 2018 года.

"Краснодар" предложил мне продлить контракт, но я решил, что не буду продолжать играть в России, - сказал Гранквист. - У нас есть жилье в Хельсингборге, мы чувствуем, что пора возвращаться домой".

В прошедшем сезоне 32-летний футболист провел 43 матча, в которых забил три мяча. Шведский защитник является воспитанником футбольного клуба "Хельсингборг", в составе которого он стал обладателем Кубка Швеции.

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