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Бюджет ФК "Урал" на следующий сезон составит 900 млн рублей

Спорт
5 июня, 15:38 дата обновления: 5 июня, 15:58 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, июня. /ТАСС

Треть из них выделит правительство Свердловской области, остальные средства поступят от спонсоров - группы компаний "Ренова" и "Трубной металлургической компании

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Болельщики "Урала"

Болельщики "Урала"

© ТАСС/Антон Басанаев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Бюджет екатеринбургского футбольного клуба "Урал" на сезон-2017/18 составит 900 млн рублей. Такое решение было принято в понедельник на совете директоров "Урала", сообщил ТАСС пресс-секретарь клуба Никита Медведевских.

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"Бюджет футбольного клуба на следующий игровой сезон, как и в прошлом году, составит 900 млн рублей. Треть из них выделит правительство Свердловской области, остальные средства поступят от спонсоров - группы компаний "Ренова" и "Трубной металлургической компании", - сказал он. 
"Урал" занял 11-е место в чемпионате России, набрав 30 очков. 

По словам Медведевских, совет директоров признал успешным выступление клуба в завершившемся сезоне с учетом того, что клуб вышел в финал Кубка России. "Цели на следующий сезон - попасть в десятку лучших команд премьер-лиги, а также пройти как можно дальше в Кубке России", - подчеркнул пресс-секретарь екатеринбуржцев.

Он также отметил, что в ходе заседания совета директоров была поддержана идея создания команды "Урал-2", которая с лета 2017 года стартует во втором дивизионе. "Обсуждалось также комплектование (основной - прим. ТАСС) команды, однако детально трансферы не обсуждались", - резюмировал Медведевских.

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