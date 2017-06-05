Семин заявил, что его будущее в "Локомотиве" на совете директоров не обсуждалось

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МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Будущее главного тренера московского "Локомотива" Юрия Семина в футбольном клубе на заседании совета директоров не обсуждалось. Об этом он сообщил ТАСС в телефонном разговоре.
Семин в четвертый раз в карьере возглавил "Локомотив" в августе 2016 года, подписав однолетний контракт. Заседание совета директоров "Локомотива" прошло в понедельник в Москве. Семин покинул заседание досрочно.
"На встрече никаких решений принято не было. Мы подвели итоги прошлого сезона и обсудили будущее клуба", - сообщил Семин, выходя из офиса РЖД, где проходило заседание.
"Не знаю, когда будет принято решение о моем будущем в клубе, сегодня этот вопрос не обсуждался", - добавил он.
На вопрос, как руководство клуба оценило прошедший сезон, 70-летний специалист ответил: "А вы как думаете? Команда вышла в Лигу Европы, она выполнила задачу или нет?".
Член совета директоров "Локомотива" Салман Бабаев, ушедший с заседания спустя 40 минут после Семина, на вопрос, останется ли тренер в клубе, ответил: "Все на местах".
В понедельник портал championat.com сообщил, что полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук подпишет с клубом новый четырехлетний контракт.
"Относительно Миранчука тоже пока ничего сказать не могу", - сказал Семин.
В минувшем сезоне железнодорожники стали обладателями Кубка России и получили право выступить во втором по значимости еврокубковом турнире - Лиге Европы, начиная с групповой стадии. В чемпионате России сезона-2016/17 клуб занял восьмое место. Семин возглавлял "Локомотив" в 1986-1990, 1992-2005, 2009-2010 годах.