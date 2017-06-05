Продажу алкоголя могут ограничить в Петербурге во время матчей Кубка конфедераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. В Законодательное собрание Петербурга внесен проект регионального закона, который предусматривает запрет на продажу алкогольных напитков в стеклянной таре вблизи стадиона "Санкт- Петербург" ("Зенит-Арена") во время Кубка конфедераций по футболу. Об этом в понедельник сообщает управление информации городского парламента.

"Постоянная комиссия по промышленности, экономике и предпринимательству решила внести на рассмотрение Законодательного собрания проект закона "О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции в Санкт-Петербурге на время проведения Кубка конфедераций 2017 года", - сообщили в Заксобрании.

Согласно проекту, в радиусе 2 км от входа на стадион будет запрещена розничная продажа алкоголя в стеклянных бутылках, при этом не только в магазинах, но и в кафе и ресторанах.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В группе А со сборной России сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В другом квартете действующим чемпионам мира немцам будут противостоять сборные Чили, Австралии и Камеруна. Полуфиналы пройдут 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно, а финал - 2 июля в Санкт-Петербурге.