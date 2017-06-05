Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Продажу алкоголя могут ограничить в Петербурге во время матчей Кубка конфедераций

Спорт
5 июня, 16:44 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5, июня. /ТАСС

Согласно проекту, в радиусе 2 км от входа на стадион будет запрещена розничная продажа алкоголя в стеклянных бутылках, при этом не только в магазинах, но и в кафе и ресторанах

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. В Законодательное собрание Петербурга внесен проект регионального закона, который предусматривает запрет на продажу алкогольных напитков в стеклянной таре вблизи стадиона "Санкт- Петербург" ("Зенит-Арена") во время Кубка конфедераций по футболу. Об этом в понедельник сообщает управление информации городского парламента.

"Постоянная комиссия по промышленности, экономике и предпринимательству решила внести на рассмотрение Законодательного собрания проект закона "О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции в Санкт-Петербурге на время проведения Кубка конфедераций 2017 года", - сообщили в Заксобрании.

Согласно проекту, в радиусе 2 км от входа на стадион будет запрещена розничная продажа алкоголя в стеклянных бутылках, при этом не только в магазинах, но и в кафе и ресторанах.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля. В группе А со сборной России сыграют команды Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В другом квартете действующим чемпионам мира немцам будут противостоять сборные Чили, Австралии и Камеруна. Полуфиналы пройдут 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно, а финал - 2 июля в Санкт-Петербурге.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
10
Акинфеев тренируется отдельно от основной группы сборной России по футболу
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Орландо в офисном здании открыта стрельба, есть жертвы
2
Поклонская объяснила, почему в ее декларации о доходах нет сведений о муже и машине
3
В Москве объявлено штормовое предупреждение
4
План "Перехват" введен в Москве после сообщений о похищении ребенка
5
Шесть арабских стран разрывают дипотношения с Катаром
6
Катар принял меры для обеспечения нормальной жизнедеятельности эмирата
7
Передвигавшийся на велосипеде столичный депутат погиб в ДТП на МКАД
Темы дня
Загрузка...
Реклама