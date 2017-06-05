СМИ: "Зенит" заинтересован в приобретении колумбийского футболиста Гуарина

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Зенит" заинтересован в приобретении колумбийского полузащитника китайского "Шанхай Шеньхуа" Фредди Гуарина. Об этом сообщает портал Calciomercato.

Отмечается, что 30-летнего игрока в команде желает видеть главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини, который возглавил "Зенит" 1 июня. Гуарин играл под руководством Манчини в итальянском "Интере".

Гуарин перешел в "Шанхай" из миланского клуба в 2016 году. В нынешнем сезоне чемпионата Китая он провел восемь матчей, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Колумбиец в составе португальского "Порту" в 2011 году стал победителем Лиги Европы.