Мещеряков: совет директоров ФК "Локомотив" оценил итоги сезона как противоречивые

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Совет директоров московского футбольного клуба "Локомотив" оценил выступление команды в сезоне-2016/17 как противоречивое. Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.

Заседание совета директоров "Локомотива" состоялось в понедельник в Москве. Команда в сезоне-2016/17 заняла восьмое место в чемпионате России и выиграла Кубок страны.

"Оценивали итоги выступления основной команды. Все оценили итоги сезона как противоречивые. С одной стороны, команда выиграла Кубок России и попала в Лигу Европы, а с другой - заняла восьмое место в чемпионате. Да, была смена главного тренера ("Локомотив" в августе 2016 года возглавил Юрий Семин. - Прим. ТАСС), новый менеджмент, но это не должно быть оправданием такому результату", - сказал Мещяряков.