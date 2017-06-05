Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мещеряков: совет директоров ФК "Локомотив" оценил итоги сезона как противоречивые

Спорт
5 июня, 17:28 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Команда в сезоне-2016/17 заняла восьмое место в чемпионате России и выиграла Кубок страны

Поделиться
Материал из 1 страницы
Анатолий Мещеряков

Анатолий Мещеряков

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Совет директоров московского футбольного клуба "Локомотив" оценил выступление команды в сезоне-2016/17 как противоречивое. Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.

Смотрите также
Юрий Семин

Семин заявил, что его будущее в "Локомотиве" на совете директоров не обсуждалось

Заседание совета директоров "Локомотива" состоялось в понедельник в Москве. Команда в сезоне-2016/17 заняла восьмое место в чемпионате России и выиграла Кубок страны.

"Оценивали итоги выступления основной команды. Все оценили итоги сезона как противоречивые. С одной стороны, команда выиграла Кубок России и попала в Лигу Европы, а с другой - заняла восьмое место в чемпионате. Да, была смена главного тренера ("Локомотив" в августе 2016 года возглавил Юрий Семин. - Прим. ТАСС), новый менеджмент, но это не должно быть оправданием такому результату", - сказал Мещяряков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
10
Акинфеев тренируется отдельно от основной группы сборной России по футболу
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Усманов выбрал первых победителей конкурса пародий на свою видеодуэль с Навальным
2
При стрельбе в Орландо погибли не менее пяти человек
3
Поклонская объяснила, почему в ее декларации о доходах нет сведений о муже и машине
4
Скончался ребенок, пострадавший во время шквала в Подмосковье 29 мая
5
Замгубернатора Курской области подозревается во взятке недвижимостью на 1 млн руб.
6
В Сочи двое детей выпали на проезжую часть из багажника машины
7
Шесть арабских стран разрывают дипотношения с Катаром
Темы дня
Загрузка...
Реклама