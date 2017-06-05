Три золота и три травмы: "Зенит" покинул самый преданный его легионер

По делу о взятках главе управления Минздрава Подмосковья изъяты десятки млн рублейПроисшествия 5 июня, 20:02
Определен состав сборной России на чемпионат Европы по фехтованиюСпорт 5 июня, 20:01
За чертой патрулирования: дачники настаивают на усилении безопасности их участковОбщество 5 июня, 19:39
LA Times: Путин продемонстрировал мастерство дискуссии в интервью NCBМеждународная панорама 5 июня, 19:37
Эксперты: перспектива введения сокращенной рабочей недели ближе, чем короткого дняОбщество 5 июня, 19:32
Черногория официально стала 29-м членом НАТОМеждународная панорама 5 июня, 19:28
"Ростов" объявил о переходе футболиста Терентьева в "Зенит"Спорт 5 июня, 19:25
Три золота и три травмы: "Зенит" покинул самый преданный его легионерСпорт 5 июня, 19:20
Палеонтологи заполнили "пробел" в родовом дереве динозавровНаука 5 июня, 19:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
"С глубокой грустью я вынужден сообщить о своем уходе из "Зенита", — написал Данни в Instagram. — Я провел девять невероятных лет в этой команде, я играл всегда с большим желанием, отдачей, любовью и страстью, носил с честью футболку клуба, но я уважаю решение клуба не продлевать со мной контракт. Я благодарю за ту любовь, которую всегда получал в Санкт-Петербурге, спасибо всем за это!"
За девять лет в клубе Данни три раза выигрывал чемпионат России и пережил три тяжелейшие травмы колена. Как пояснил ТАСС спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания, решение не продлевать контракт с Данни принял новый тренерский штаб клуба во главе с Роберто Манчини. "Все же игрок не молодеет, плюс были травмы. У нас был теплый разговор с Данни, я объяснил ему позицию тренеров. Данни отнесся к этому решению с пониманием", — сказал Сарсания.
Фактически это уже третье прощание Данни за последние два года — сначала с "Зенитом", а затем и вовсе с футболом.
28 мая 2015 года на специальной пресс-конференции португалец заявил, что покидает "Зенит", поскольку не смог договориться о продлении контракта. Однако буквально через неделю клуб объявил о заключении нового двухлетнего соглашения с футболистом.
Развернуть
16 апреля 2016 года во время матча со "Спартаком" Данни получил разрыв крестообразных связок колена. Одна из самых тяжелых травм в спорте свалилась на португальца уже в третий раз. Разгромная победа над принципиальным соперником отошла на второй план на фоне плачущего на скамейке запасных Данни. Позже португалец признавался, что в тот момент земля уходила из-под его ног и он всерьез задумывался о завершении карьеры. Но все же Данни нашел в себе силы в третий раз пройти длительную реабилитацию и вернулся на поле.
В Россию Данни приехал в 2005 году. Его появление в "Динамо" прошло незаметно, потому что его затмили более именитые новички — Дерлей, Тьяго Силва, Нуну Фрешо и многие другие. Всего за два трансферных окна бело-голубые подписали десять португальских футболистов, однако настоящую пользу клубу принес только Данни. В первый же год голосованием болельщиков он был признан лучшим игроком команды, а через год португалец получил это звание вместе с Игорем Семшовым и Дмитрием Хохловым. Этот треугольник составлял одну из сильнейших средних линий в чемпионате России того времени.
За три с половиной года Данни провел за бело-голубых 113 матчей в чемпионате и Кубке России и забил 21 мяч. Среди них много по-настоящему эстетских, как, например, в ворота "Ростова" в сезоне-2007.
Об отношении Данни к клубу можно судить по татуировке — на правом предплечье он набил фирменную динамовскую "Д". Летом 2008 года стало ясно, что удержать свою главную звезду руководство "Динамо" не сможет. "Зенит" вышел с предложением, от которого нельзя было отказаться — €30 млн, рекордная сумма для внутренних переходов в России. Позже Данни говорил, что татуировка символизирует не "Динамо", а просто первую буква его имени. Как бы то ни было, "Зениту" и Петербургу португалец отвел больше места на своем теле. Два года назад во время того самого преждевременного прощания он набил на левом бицепсе разводной мост, один из главных символов города.
Дебют Данни в "Зените" вышел фееричным. Не успев толком потренироваться в новой команде, он забил победный мяч в ворота "Манчестер Юнайтед" в матче за Суперкубок Европы. Тот гол стал визитной карточкой португальца.
В мае 2009 года случились первые "кресты". В безобидной ситуации во время выполнения беговых упражнений он почувствовал резкую боль в колене — разрыв передней крестообразной связки правого колена. Данни не играл до конца года.
2010 год — один из самых удачных в карьере Данни. Избежав травм, португалец стал чемпионом и обладателем Кубка России, забил 12 мячей за сезон, а также был признан лучшим игроком года по версии еженедельника "Футбол" и лучшим иностранцем по версии РФС.
Вторые "кресты" случились на тренировке на сборах 5 февраля 2012 года. Данни не играл восемь месяцев, в мае "Зенит" стал чемпионом, а португалец вернулся на поле лишь к ноябрю.
Непросто развивалась карьера Данни и в сборной Португалии. Изначально он стоял перед выбором, так как родился в Венесуэле и имел право играть за эту страну. Однако Данни выбрал Португалию. Дебютировав в 2008 году, он провел за национальную команду 38 матчей и забил четыре мяча.
На крупных турнирах ему так и не довелось сыграть. Данни провел хороший сезон-2013/14 за "Зенит", но не попал в состав на чемпионат мира в Бразилию. В отборочных матчах на Евро-2016 он играл регулярно, но сыграть во Франции помешали третьи "кресты". Португальцы стали чемпионами Европы без Данни.
За девять лет в "Зените" Данни провел 256 матчей во всех турнирах и забил 72 мяча. В Петербурге он стал трехкратным чемпионом России (2010, 2012, 2015), двукратным обладателем Кубка страны (2010, 2016), двукратным обладателем Суперкубка России (2011, 2015) и обладателем Суперкубка УЕФА (2008).
В августе Данни исполнится 34 года. Возраст для футбола внушительный, но вполне позволяющий еще пару лет поиграть на хорошем уровне. Как сообщил Сарсания, у Данни есть предложения от ряда клубов, но вряд ли он продолжит карьеру в России.
Не так давно Данни рассуждал о возможности возвращения в родной "Маритиму". Но есть сдерживающий фактор — дети играют за "Зенит". На Мадейре, безуловно, красиво и тепло, но там 13-летние братья-близнецы Бернанду и Франсишку не смогут получить того будущего, которое для них хочет отец. Данни понимает, что сейчас время думать о них, а не о себе.
А пока нужно красиво проводить Данни. "Мы обязательно устроим хорошие проводы Данни, чтобы у него была возможность проститься с командой, с болельщиками. Мы подберем удобную дату и все это сделаем", — заверил Сарсания.
"Прощание — это не конец, наоборот, это начало нового приключения", — так многозначительно закончил свой прощальный пост Данни.